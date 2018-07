Dorival minimiza peso do G4 e pede Santos mais 'confiável'

O técnico Dorival Junior minimizou o peso de o Santos ter entrado no G4 do Campeonato Brasileiro, na noite desta quarta-feira, na Vila Belmiro, onde venceu o Sport por 2 a 0 e chegou à quarta colocação da tabela, com 13 pontos ganhos. O treinador deixou claro que espera por uma maior evolução da equipe, cuja instabilidade segue preocupando o comandante.

"Isso (entrar no G4) não era tão importante, o importante era a equipe voltar a jogar bem, com confiança, o que vem acontecendo. Naturalmente, estamos melhorando. Desde a partida contra o Botafogo (no último dia 5, no Pacaembu), estamos alcançando uma melhora. Tivemos troca de passe, tudo o que queremos ver. A equipe pode manter o que apresentou na primeira etapa hoje", afirmou o comandante, em entrevista coletiva, para pouco depois enfatizar: "A nossa preocupação ainda é voltar a jogar de maneira confiável".

Contando com a volta de Lucas Lima e Gabriel antes do esperado, pois o meio-campista e o atacante caíram junto com a seleção brasileira já na primeira fase da Copa América Centenário, nos Estados Unidos, Dorival Junior viu a dupla ser decisiva diante do Sport. Gabriel abriu o placar após assistência de Lucas Lima, e o atacante ainda deu lindo passe na jogada que resultou no gol de Vitor Bueno.

Curiosamente, Dorival apontou que o Santos caiu de produção no segundo tempo, mesmo tendo feito seus dois gols nesta etapa do jogo. Na primeira metade do confronto, com Joel atuando como titular em uma noite infeliz do camaronês, a equipe não conseguiu balançar as redes e o atacante acabou sendo sacado para entrada de Lucas Lima.

"Caímos de produção no segundo tempo, também em razão do crescimento do Sport. Mesmo assim, não perdemos a oportunidade de contra-atacar. A equipe se comportou muito bem, foi dona da primeira etapa", ressaltou.

Após superar o Sport, o Santos voltará a campo neste sábado para enfrentar o Atlético-PR, neste sábado, às 18 horas, na Arena da Baixada, em Curitiba, pela nona rodada do Brasileirão. O zagueiro Gustavo Henrique, que levou o terceiro cartão amarelo nesta quarta, irá cumprir suspensão e desfalca a equipe alvinegra.