Dorival minimiza vantagem reduzida após gol do Inter na Vila Belmiro

O técnico Dorival Júnior minimizou o gol sofrido pelo Santos diante do Internacional, na noite desta quarta-feira, na Vila Belmiro, no jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. O time da casa chegou a abrir 2 a 0 no placar, porém a equipe gaúcha descontou aos 26 minutos do segundo tempo.

O gol, que reduziu a vantagem santista no confronto, foi minimizado por Dorival. "Saímos daqui com uma vitória. Se poderia ser com uma vantagem maior, pouco importa. Ganhamos de um grande time", valorizou o treinador.

Sem o gol do Inter, o Santos avançaria mesmo se perdesse por 1 a 0 na partida da volta, marcada para o dia 19 de outubro, no Beira-Rio. Depois do gol, o time gaúcho se classifica se acontecer este placar daqui a três semanas. Para avançar, o Santos precisa ao menos de um empate em Porto Alegre.

"Fizemos um resultado e num torneio de mata-mata, em que você tem duas partidas, num primeiro momento foi feito o resultado. Agora, o Inter precisa construir o resultado em sua casa. Temos uma vantagem considerável", avaliou Dorival Júnior.

Ele adiantou que o Santos jogará no Beira-Rio em busca da vitória, sem depender do empate. "É natural que o Santos vai jogar em Porto Alegre buscando o resultado também. Não vamos apenas nos defender e apenas contra-atacar", declarou.