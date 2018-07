Dorival mostra alívio após vitória, mas alerta contra relaxamento no São Paulo

Dorival Júnior estava visivelmente aliviado após a vitória do São Paulo no clássico contra o Santos, neste sábado à noite, no Pacaembu. Mas o treinador não admite nenhum tipo de entusiasmo a sete rodadas do fim do Brasileirão.

"O São Paulo passou mais tempo na zona de rebaixamento neste campeonato. O resultado positivo nos dá tranquilidade em termos. Não podemos ter relaxamento. Temos de ter os pés no chão", disse o treinador, que somou a 14ª vitória no Pacaembu, em 14 jogos no comando do São Paulo e do Santos.

O treinador são-paulino revelou que vai cobrar do elenco a concentração necessária para seguir firme nas rodadas finais do Brasileiro. "Na reapresentação vamos focar exatamente sobre isso. Quando fomos para o Rio, eu achava que o time iria fazer uma boa partida e isso não foi o que aconteceu."

Dorival também mostrou seriedade quando perguntado se o time poderia sonhar com algo maior e não apenas com o afastamento da zona de degola. "Há 15 dias nossa situação era muito difícil. Algumas coisas aconteciam nas partidas que minavam nossas forças em vários momentos e nos levavam a resultados ruins. O time sempre teve muito empenho nos jogos e permanece dessa forma. Diante do Santos, não abrimos mão do ataque e conseguimos bloquear o poder de infiltração do adversário, que é muito forte."

O treinador também revelou ter ficado emocionado por ter sido cumprimentado por todo o elenco santista antes da partida. "Isso é que fica na nossa carreira profissional. Essa amizade e respeito. Realmente, fiquei muito emocionado com esta homenagem."