Dorival mostra preocupação com a defesa do Santos

O técnico do Santos, Dorival Junior, está preocupado com a defesa santista para o clássico contra o Palmeiras, no próximo domingo, pelo Campeonato Brasileiro. Nos últimos treinamentos, ele realizou trabalhos táticos e fez alterações no time titular. Uma delas foi a entrada de Leonardo no lugar de Werley. O Santos já sofreu 21 gols em apenas 13 rodadas do Brasileirão.

No meio, a escalação vem sendo a mesma que venceu o Figueirense por 3 a 0. Paulo Ricardo, que vinha atuando como zagueiro, voltou a treinar como volante titular. Sua presença no clássico, no entanto, ainda não está confirmada, pois Renato está recuperado de uma lesão no joelho e poderá ser escalado.

Renato é sinônimo de experiência para cadenciar a partida diante de um rival que está embalado por quatro vitórias e um empate nos últimos cinco jogos no Brasileirão. Thiago Maia foi mantido como segundo volante. O ataque foi o setor em que Dorival Junior realizou mais testes. Ele iniciou treinamento com seu trio titular: Geuvânio, Gabriel e Ricardo Oliveira. Depois testou Neto Berola e Nilson. Em vários momentos, pediu a troca de posição entre Geuvânio e Gabriel. Uma das principais jogadas é o avanço pelas laterais, com preparação de Ricardo Oliveira para a finalização de Lucas Lima.