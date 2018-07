Dorival muda agenda e estilo de treinos em uma semana de Palmeiras

A gestão de Dorival Júnior como técnico do Palmeiras completa uma semana nesta quarta-feira e em pouco tempo já conseguiu causar impactos no time. Os hábitos do comandante são diferentes do seu antecessor, o argentino Ricardo Gareca, e jogadores contam que a troca de treinador trouxe outro astral e aumentou a autoconfiança.

Ex-jogador e volante do Palmeiras entre 1989 e 1992, Dorival gosta de conversar com os atletas. Antes de cada atividade costuma se reunir com o grupo e mesmo quando o treino já começou, faz questão de participar e orientar as etapas do trabalho. Até mesmo a agenda dos jogadores está diferente.

O argentino Gareca preferia marcar os treinos pela manhã, mesmo quando os atletas tinham jogado na noite anterior, mas optava em dar folgas às segundas-feiras, mesmo estavam marcadas partidas para o meio de semana. O técnico não costumava dar treino tático e nunca repetiu uma escalação nos 13 jogos em que trabalhou à frente do Palmeiras. Essas opções irritaram a diretoria e atrapalharam a sua continuidade no clube.

Já Dorival trouxe outro estilo. Com o calendário apertado e com pouco tempo para treinar, o técnico dispensou até mesmo os treinos leves e regenerativos, marcados para os dias seguintes aos jogos para recuperar o desgaste do elenco. A opção foi por marcar atividades táticas com os titulares já designados para a partida seguinte.

"Ele está tentando na base da conversa arrumar o time. No último jogo a gente já evoluiu. A gente estava dando espaço para o adversário e o Dorval pediu para a gente se agrupar um pouco mais", explicou o atacante Diogo. "Sempre a mudança de treinador gera um ambiente diferente, de motivação. Todos querem mostrar que podem jogar", comentou o zagueiro Victorino.