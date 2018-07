Dorival não vai poupar atletas do Santos para Copa do Brasil

O técnico Dorival Júnior não pretende poupar jogadores do Santos na partida contra o Atlético-PR, neste sábado, às 18h30, na Arena da Baixada, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na quarta-feira, o Santos disputa o jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, contra o Corinthians, na Vila Belmiro.

"Não vou poupar ninguém. Vamos com força máxima. A nossa competição, no momento, é o Campeonato Brasileiro. Na próxima quarta-feira, vamos ver. Teremos uma sequência complicada. Infelizmente, o calendário brasileiro não vai alterar", disse o treinador após a vitória sobre o Vasco na noite desta quarta-feira.

Embora o Santos tenha quatro jogos de invencibilidade no Campeonato Brasileiro (três vitórias e um empate), o treinador avalia que a situação ainda não é confortável. “Em duas rodadas, você pode estar beirando uma posição positiva ou negativa. O Santos tem de se preparar, porque o segundo turno é muito mais complicado, trabalhoso. Os resultados demoram a aparecer. A complicação é grande. Quem brigou contra a zona de rebaixamento sabe a importância desses pontos na virada de turno”, completou o treinador.