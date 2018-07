Dorival nega atrito com Gabriel por causa de skate no treino santista O técnico Dorival Junior negou uma briga com o atacante Gabriel. No treino desta quinta-feira, o treinador retirou um skate elétrico que o jogador usava na beira do gramado - o treinamento foi dirigido apenas aos reserva. O jogador tentou argumentar, mas ouviu que a brincadeira havia acabado. O atacante do Santos deixou o gramado e foi para as dependências do CT Rei Pelé, e Dorival voltou a comandar o trabalho.