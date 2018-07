Dorival observa atacante do Santos B e 'sobe' garotos para time principal

Destaque do Santos B na Copa Paulista, o atacante Walterson ganhou uma chance com Dorival Júnior no time de cima. Ele é um dos garotos que treinam com os profissionais e são observado de perto pelo treinador. Walterson tem 21 anos e desde o final do mês passado participa das atividades no CT Rei Pelé ao lado da equipe principal.

Ele não é o único. Dorival puxou para o time de cima mais dois jogadores: os meias Arthur Gomes, 17 anos, e Matheus Oliveira, do Sub-20. Os três participaram do treino desta segunda-feira. No entanto, nenhum deles será titular do time na partida contra o Internacional, mesmo com a lesão do colombiano Copete.

Dorival pode dar chance ao argentino Emiliano Vecchio, que deve atuar ao lado de Ricardo Oliveira. Copete continua na fisioterapia e só treinou na academia por causa de um problema na coxa. Lucas Lima, que está com a seleção brasileira, deverá ser outra ausência. O Brasil encara a Colômbia nesta terça-feira em Manaus e não deve ser escalado por Dorival, na quinta-feira. A tendência é que o meia comece o jogo no banco de reservas.