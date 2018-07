Dorival pede e Leandro pode trocar o Palmeiras pelo Santos

O Santos iniciou conversas para contratar o atacante Leandro, do Palmeiras. A indicação foi feita pelo técnico Dorival Júnior, que trabalhou com o jogador no ano passado no próprio Palmeiras. A diretoria santista já fez sondagens, mas ainda não apresentou uma proposta oficial. A intenção do Santos é propor um empréstimo do jogador.

Leandro chegaria para ocupar a lacuna deixada pelo atacante Robinho, que foi para o futebol chinês. A ideia inicial do Santos era contratar um reforço de peso para o setor, mas a falta de recursos dificulta um acerto. Além disso, a janela para chegada de atletas do futebol do exterior se fecha nesta terça-feira. Assim, a solução é apostar em um reforço caseiro.

Dorival conta com sete atacantes no elenco do Santos: Ricardo Oliveira, Gabriel, Geuvânio, Nilson, Neto Berola, Diego Cardoso e Diogo Vitor - os três primeiros são considerados titulares, com Ricardo Oliveira sendo, inclusive, o artilheiro do Campeonato Brasileiro com oito gols.

Leandro tem tido poucas oportunidades com o técnico Marcelo Oliveira, que tem à disposição dez atacantes no Palmeiras: Alecsandro, Cristaldo, Dudu, Gabriel Jesus, Kelvin, Lucas Barrios, Leandro Pereira, Mouche e Rafael Marques.

Seu contrato vai até 31 de dezembro de 2017. Em 2015, Leandro fez apenas quatro jogos. A sua última partida foi na última semana, contra o ASA, pela Copa do Brasil, e o jogador teve atuação ruim.

Leandro chegou ao Palmeiras em 2013, emprestado pelo Grêmio, como parte da negociação envolvendo a transferência de Barcos para o time gaúcho. Após se destacar na Série B, ele acabou sendo comprado por R$ 8 milhões. O valor foi pago pelo presidente Paulo Nobre, que acabou ficando com seus direitos econômicos.

Embora não tenha muitas oportunidades no Palmeiras, Leandro já foi bastante cobiçado nesta temporada. Vasco, Fluminense, Coritiba, Avaí e o próprio Santos já sondaram o atleta, que acabou ficando no clube após pedido do técnico Oswaldo de Oliveira, já que estava se recuperando de lesão e ainda não tinha tido oportunidade com o ex-técnico do Palmeiras.

O Santos tenta reforçar o seu elenco para buscar uma ascensão no Brasileirão. O time está na zona de rebaixamento, em 17º lugar, com apenas 13 pontos. Além disso, participa da Copa do Brasil - após perder por 2 a 1 no jogo de ida, recebe o Sport nesta quarta-feira, na Vila Belmiro, pela terceira fase.