Dorival pede elenco com 'cinco ou seis jogadores de nome'

RIO - Sem pretensões no Campeonato Brasileiro, o Flamengo já começa a pensar em 2013. O diretor de futebol do Flamengo, Zinho, deve encerrar a semana com pelo menos quatro renovações de contrato acertadas. Ele já está negociando há dias com Leonardo Moura, Renato, Wellington Silva e Amaral.

Até por sua relação íntima com o Flamengo, o lateral Leonardo Moura tem a negociação bem adiantada. Renato também já chegou a um acordo preliminar. O lateral Wellington Silva e o volante Amaral tiveram os nomes incluídos na lista de prioridades de Zinho a pedido do técnico Dorival Junior.

O treinador quer um elenco mais forte em 2013, mas sabe que será difícil que isso ocorra já no início do ano. "Eu gostaria de trabalhar com 28 jogadores, entre eles quatro goleiros e cinco ou seis jogadores de nome. Talvez isso não ocorra de uma só vez e essas chegadas aconteçam ao longo do ano. Mas em janeiro espero ter 90% da equipe que vou trabalhar em 2013", comentou ele.

Hoje os principais jogadores do Flamengo são Leonardo Moura, Renato Abreu, Ibson, Cleber Santana, Vagner Love e Liedson, além do paraguaio Cáceres, que é sempre convocado para a seleção de seu país.

Dorival Júnior sabe que as cobranças em 2013 só tendem a crescer. "O ano de 2013 obrigatoriamente tem que ser melhor do que 2012", cobra o treinador rubro-negro. Eu não vou ficar aqui iludindo o torcedor, dizer que eu estou satisfeito com aquilo que eu vi, pois não é essa minha condição. Acho que o Flamengo tem a necessidade e o dever de melhorar para que resgatemos a confiança do torcedor que está abalada diante daquilo que produzimos ao longo de 2012."