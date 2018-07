Dorival pede para torcedor do Atlético-MG lotar estádio

"Volto a chamar o torcedor, que venha, compareça, prestigie. É um jogo fundamental para as nossas pretensões. As dificuldades ainda são grandes e não podemos relaxar em um momento como esse", afirmou Dorival, que poupou alguns titulares no jogo contra o Palmeiras, pela Copa Sul-Americana, na quarta-feira, pensando no confronto com o Botafogo.

O apelo foi repetido por Alexandre Kalil no seu Twitter - rede de microblogs na internet. "Os ingressos estão à venda para nossa luta de sábado. Temos de acabar com eles. Nós que torcemos somos fundamentais", escreveu, ressaltando a necessidade do torcedor apoiar o Atlético na luta contra o rebaixamento no Brasileirão.