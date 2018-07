Dorival pede Santos cauteloso na Vila Belmiro

A importância do gol marcado fora de casa, na Copa do Brasil, proporcionou um momento inédito no Santos neste ano. Preocupado em não sofrer gols na partida contra o Guarani, nesta quarta-feira, pelas oitavas de final da competição, o técnico Dorival Júnior pediu cautela para seus jogadores na Vila Belmiro, o palco das grandes apresentações da equipe na temporada.

Veja também:

COPA DO BRASIL - Tabela

Contas de Marcelo Teixeira serão investigadas no clube

"Dentro da nossa casa, será importante se não tomarmos gol. Temos que ter muito cuidado e atuar com segurança", afirmou o treinador, elogiando ainda a equipe adversária. "Teremos um jogo complicado. O Guarani merece todo respeito, temos que jogar com equilíbrio e inteligência".

Dorival ainda reiterou que escalará os titulares para o confronto. "São duas competições complicadas (a Copa do Brasil e o Paulistão), você tem que ir tentando administrá-las. Por isso, procuro mexer o menos possível. A equipe está montada e formada. Vamos com força máxima", disse.

Assim, o Santos deve atuar com: Felipe; Wesley, Durval, Edu Dracena e Léo; Arouca, Marquinhos e Paulo Henrique; Neymar, Robinho e André.