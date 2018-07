Dorival pede reforços 'tipo Hernanes' e vê São Paulo lutando por títulos em 2018

O técnico Dorival Junior disse que vê o São Paulo lutando por títulos em 2018. Antes de pensar na próxima temporada, porém, o treinador reafirmou seu compromisso em tentar alcançar a meta dos 47 pontos no Brasileirão deste ano - número que livra o time do rebaixamento, ainda que as chances já sejam remotas.

+ Temporal com raios interrompe treino do São Paulo na Barra Funda

"Não vamos falar do ano que vem, não. Estamos trabalhando duro ainda em 2017 para salvar o São Paulo", disse o treinador em entrevista ao Blog do Menon. Dorival foi sucinto quando perguntado sobre os objetivos da próxima temporada: "Vamos brigar por títulos. Pode ter certeza disso."

Dorival disse ainda que quer contratações de nível comparável ao do capitão do time, Hernanes, que chegou no meio da atual temporada e rapidamente se tornou a principal referência do time na retomada no Campeonato Brasileiro. O técnico também fala em aproveitar atletas da base no time principal, e cita Anthony e Helinho como jovens atletas que já chamaram sua atenção.

"Queremos contratações pontuais para que o time melhore. Queremos contrataçõe do tipo Hernanes, de alto nível, para resolver. E vamos aproveitar a base. É um privilégio montar o elenco, mas vamos ter só 14 dias de treinamento antes do campeonato (paulista) começar. Não vai ser fácil."