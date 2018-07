Dorival pega um jogo de gancho e está liberado para comandar o Santos no clássico

O técnico Dorival Júnior poderá comandar o Santos no clássico diante do Corinthians, neste sábado, no Itaquerão, pelo Campeonato Brasileiro. Ele foi julgado nesta quarta-feira pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) por sua expulsão diante do Coritiba e acabou liberado para estar no banco da equipe no próximo fim de semana.

Dorival foi punido com um jogo de gancho pelo tribunal, mas como já cumpriu a suspensão na derrota do último domingo diante do Cruzeiro, está livre para o clássico. O treinador foi julgado por "conduta contrária à disciplina" depois de deixar a área técnica e reclamar da arbitragem nos acréscimos da partida contra o Coritiba.

"Saí da minha área técnica, mas naquele momento estava tentando orientar dois jogadores que estavam fora da nossa zona de marcação. Realmente avancei fora da linha, mas não foi uma situação com a arbitragem. Em nenhum momento foi diferente. Naquele lance em especial, eu avancei e foi quando o quarto árbitro colocou que eu avancei. O jogo estava quase em 48 minutos e foi o ímpeto de tentar acertar uma marcação de defesa. Não estava gesticulando para a arbitragem. Tentando que meus marcadores se posicionassem de maneira correta", justificou Dorival no julgamento.

Os auditores e o relator do caso entenderam que o técnico cometeu uma infração, mas que ela foi "mínima", e por isso aplicaram a pena de apenas uma partida de gancho. Para participar do julgamento, o treinador inclusive desfalcou o treino do Santos nesta quarta-feira.

Tanto nesta atividade quanto na derrota do fim de semana pra o Cruzeiro, Dorival foi substituído por seu filho e auxiliar Lucas Silvestre. Mas no sábado, o treinador estará de volta para mais um clássico, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro.