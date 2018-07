Dorival pensa em outra vez mudar o goleiro do Vasco A falha de Michel Alves no gol que deu a vitória de virada do Goiás sobre o Vasco, na última quarta-feira, pela Copa do Brasil, deixou no ar se o goleiro vai permanecer como titular da equipe para o jogo deste domingo contra o Bahia, em Salvador, pelo Campeonato Brasileiro. O técnico Dorival Júnior saiu em defesa do atleta, disse que analisa "o coletivo", mas não negou que pode mudar mais uma vez o arqueiro da equipe.