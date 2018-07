Dorival pode perder Gabriel e já espera por Ledesma no Santos

O técnico Dorival Júnior terá a missão de alterar a equipe do Santos nas próximas semanas sem deixar a equipe perder a qualidade que vem exibindo nas últimas rodadas do Brasileirão e na Copa do Brasil. Na sequência da competição, o técnico não terá Lucas Lima, que estará servindo a seleção brasileira. Pode ainda perder o atacante Gabriel, que teria proposta do Fenerbahçe, da Turquia.

"Isso está nas mãos da diretoria, confio em quem nos dirige e tenho certeza que farão o melhor pelo Santos", afirmou o treinador após a vitória contra o Cruzeiro sobre a negociação do jovem atacante.

O desgaste físico também pode ser um problema. O Santos vem de uma sequência complicada, onde teve que encarar uma dura disputa com o Corinthians pela vaga na Copa do Brasil.

"Senti o time desgastado por causa da partida contra o Corinthians, conversei com eles sobre isso. Acho que temos que reconhecer que foi um grande resultado contra um time que foi vibrante, disputando todas as bolas", afirmou o treinador.

REFORÇO

Em compensação, Dorival receberá um novo jogador em breve. O experiente volante argentino, Ledesma, de 32 anos, deve chegar em breve para ajudar a equipe da Vila Belmiro. O jogador, que está deixando a Lazio, da Itália, deve assinar um contrato de dois anos com o Santos.

"Acho que é um jogador experiente, jogador que teve longos anos na Lazio de uma maneira profissional. Não tenho dúvidas que teremos mais um jogador que será importante para essa garotada. Um profissional acima de tudo e que taticamente cumpre algumas funções".