Dorival poupa Dátolo e escala Jajá no Internacional Preocupado com o confronto com o Santos, na próxima quarta-feira, Dorival Júnior resolveu poupar o meia Dátolo na partida contra o Canoas, domingo, pelo segundo turno do Gauchão. O argentino, que se recupera de lesão, fez apenas tratamento com o departamento médico neste sábado.