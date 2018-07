Dorival poupa Nilson de críticas e pede apoio ao atacante do Santos

O técnico Dorival Junior, do Santos, poupou nesta sexta-feira o atacante Nilson de críticas pelo gol perdido na quarta-feira, contra o Palmeiras, na primeira partida da decisão da Copa do Brasil. O jogador continua com moral no elenco e a tendência é que seja titular no domingo, para o jogo o Vasco, em São Januário, pelo Campeonato Brasileiro.

Aos 49 minutos do segundo tempo o Santos teve a chance de ampliar a vantagem sobre o Palmeiras. Sem goleiro e de frente para o gol, o atacante se desequilibrou e chutou para fora a chance clara, que faria o time da Vila Belmiro terminar a primeira parte da decisão com a vitória por 2 a 0 para o confronto de volta, no Allianz Parque.

Os torcedores criticaram o atacante, apesar do apoio do treinador. Dorival reconheceu que Nilson está abatido e garantiu que vai dar apoio ao atleta. "É natural que tenha um abatimento. Isso é normal em qualquer profissional mais ou menos experiente, até pelo momento do jogo e as circunstâncias. Temos que respeitar o que acabou acontecendo", explicou o técnico.

Nilson deve formar a dupla de ataque com Geuvânio neste domingo, contra o Vasco, já que os titulares serão poupados. Os dois atuaram juntos contra o Coritiba, no Couto Pereira, no último domino, e tiveram atuação apagada. Nilson chegou a acertar uma cabeçada na trave no fim do jogo, quando o Santos tentava evitar a derrota por 1 a 0.

Para Dorival, o importante é não fazer o jogador perder a confiança. O técnico relembrou que na quarta-feira, o atacante Gabriel perdeu um pênalti, ao chutar na trave, mas se recuperou e marcou o gol da vitória por ter o respaldo do elenco. "Talvez se tivéssemos mais uns minutos a mais naquele jogo, o próprio Nilson poderia fazer um gol. Só tenho que tentar recuperá-lo para quarta-feira. Ele mesmo pode ser importante e decisivo para o time."