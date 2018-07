Dorival Junior poupa Renato e relaciona Victor Ferraz no Santos

Não é segredo para ninguém que o Santos já está com a cabeça na decisão da Copa do Brasil, quarta-feira que vem, contra o Palmeiras. No meio do caminho, no entanto, a equipe duelará com o Coritiba no Couto Pereira, neste domingo, pelo Campeonato Brasileiro. E é pensando na final da próxima semana que o técnico Dorival Júnior relacionou os 23 atletas para a partida deste fim de semana.

Prova disso é a exclusão de Renato da lista. O experiente volante, de 36 anos, é um dos jogadores que mais vêm sentindo o desgaste pela maratona de jogos nesta reta final de temporada. Por isso, foi poupado por Dorival, para que esteja na melhor forma diante do Palmeiras.

Se a ausência de Renato é novidade, o retorno de Victor Ferraz também é. O lateral estava afastado há 12 partidas, por conta de uma lombalgia, mas se recuperou bem e foi relacionado. A tendência, no entanto, é que fique no banco e Daniel Guedes seja mantido entre os titulares neste primeiro momento.

Para a vaga de Renato, o recuperado Alison e Ledesma são as opções. Com isso, o Santos deve entrar em campo contra o Coritiba com: Vanderlei, Daniel Guedes, David Braz, Gustavo Henrique e Zeca; Thiago Maia, Ledesma (Alison), Marquinhos Gabriel e Lucas Lima; Gabriel e Ricardo Oliveira.

Confira a lista de relacionados do Santos para domingo:

Goleiros: Vanderlei e Vladimir

Laterais: Daniel Guedes, Zeca, Victor Ferraz e Chiquinho

Zagueiros: David Braz, Gustavo Henrique, Paulo Ricardo e Werley

Meio-campistas: Thiago Maia, Marquinhos Gabriel, Serginho, Lucas Lima, Ledesma, Leandrinho e Alison

Atacantes: Ricardo Oliveira, Geuvânio, Gabriel, Nilson, Neto Berola e Leandro