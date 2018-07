Dorival prefere não encontrar culpados em derrota do Santos

Após uma impactante derrota por 3 a 1 para a Ponte Preta após 10 jogos de invencibilidade, o técnico Dorival Júnior minimizou os erros que custaram os três pontos em Campinas para o Santos. Ao invés de apontar defeitos em sua equipe, o treinador preferiu destacar o primeiro tempo excepcional do adversário.

"Temos que reconhecer o valor da Ponte Preta. A Ponte jogou mais que o Santos no primeiro tempo, construiu o resultado e soube como segurar. Essa é a grande verdade, o jogo se resumiu a isso", disse Dorival Júnior.

A Ponte Preta conseguiu dominar o Santos em todo o primeiro tempo, abrindo 3 a 0 no placar. No segundo tempo, a equipe de Dorival acordou da sonolência do primeiro tempo e reagiu, mas não foi suficiente para mexer na diferença do placar.

"Em todas as vitórias nós nunca pontuamos em razão deste o daquele elemento. Jamais iríamos fazer isso em uma derrota. Todos estivemos abaixo do que a equipe vinha produzindo", afirmou o técnico.

Com o resultado o Santos perdeu a chance de entrar no G-4 do Campeonato Brasileiro. O time paulista estacionou nos 37 pontos, um abaixo do Flamengo, que ainda joga neste rodada.