Dorival prevê dificuldades contra reservas do Atlético

O técnico Dorival Junior prevê muitas dificuldades na primeira partida do Campeonato Brasileiro, sábado, diante do Atlético Mineiro, neste sábado, no Estádio Independência. O time mineiro vai atuar com a equipe reserva, pois os titulares serão poupados para a disputa do jogo de volta das quartas de final da Libertadores contra o São Paulo. Mesmo assim, Dorival prevê cautela a partir de uma experiência que ele próprio viveu em 2014, quando era técnico do Palmeiras.

“Acho que a qualificação da equipe do Atlético não altera muito. Já tive uma experiência muito amarga com o time B do Atlético, contra o Palmeiras, no Pacaembu, em uma noite terrível”, recorda-se o treinador.

Naquela partida, válida pelo Campeonato Brasileiro de 2014, o Palmeiras perdeu por 2 a 0 e saiu vaiado do Pacaembu. O time tinha cinco pontos de vantagem para a zona de rebaixamento e acabou se salvando apenas na última rodada.

“Prefiro ter todo o cuidado possível e preparar o Santos da melhor forma. É um compromisso muito difícil. Até porque estarão reforçados de alguns jogadores que não jogarão a segunda partida da Libertadores e outros que estavam de fora e estarão voltando, como é o Cazares”, afirmou o treinador.