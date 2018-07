Dorival projeta 2018 vitorioso para o São Paulo e promete valorizar base

Na preparação para último compromisso do São Paulo no ano, contra o Bahia, no próximo domingo, o técnico Dorival Junior faz um balanço positivo de seu trabalho à frente do time no Campeonato Brasileiro. Sob seu comando, a equipe conquistou 30 pontos nos 18 jogos do 2º turno, e conseguiu se livrar do risco de rebaixamento após 14 rodadas entre os quatro piores do torneio.

"Foi um trabalho coletivo, não apenas do Dorival", diz o comandante, à SPFC TV. "Temos uma equipe que deu um suporte muito grande e abraçou a ideia que todos tinham para melhorar as condições que o São Paulo apresentava. Foi interessante ver um grupo de trabalho tão comprometido."

O treinador projeta para 2018 uma temporada bem diferente para a equipe, sem sufoco. "O São Paulo precisa se preocupar em ser novamente uma equipe de competição, que esteja viva, brigando por todas as possibilidades possíveis e tentando se fazer presente em todas as semifinais e, possivelmente, finais de todas as competições, como sempre foi."

Dorival promete valorizar o que chama de "alma" da equipe, as categorias de base, e exalta o fortalecimento do grupo na reação do Brasileirão. "A intensificação deste trabalho é fundamental. Agora, temos o entendimento do que o clube pode realizar em termos de investimento para a próxima temporada, mas acima de tudo valorizar a alma da equipe e o trabalho da base, porque isso traz um ganho muito grande para um clube como o São Paulo. Queremos aproximar ainda mais a base do elenco principal para conhecer melhor os atletas."