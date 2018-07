Dorival promete Santos mais forte: 'Vamos crescer mais'

Apesar do embalo do Santos no Campeonato Paulista e do favoritismo ao título, Dorival Júnior acredita que o time poderá crescer ainda mais na sequência da Copa do Brasil e na disputa do Brasileirão. Para tanto, o treinador pretende manter "os meninos da Vila" no clube, na janela de transferência para a Europa, no meio do ano.

VOTE

Quais clubes farão a final do Paulistão?

"Se o Santos quer ser diferente e quer montar um grande time não pode fazer como todo mundo faz. Ou você tem um objetivo ou tem outro. Por isso defendo a manutenção de todos por dois ou três anos. Este time tem três meses. Tem de se preparar mais para que possa futuramente ter destaque", revelou Dorival, em entrevista ao Estado.

O técnico revelou que espera uma evolução dos jovens jogadores do time ainda nesta temporada. "A equipe ainda tem espaço para crescer. Vamos entrar num processo de oscilação, que é natural após o campeonato, ganhando ou perdendo, mas podemos crescer na Copa do Brasil e Brasileirão", ponderou.

Para Dorival, Neymar, por exemplo, tem muito espaço para crescer dentro de campo. "Não tenho dúvidas de que ele será um dos grandes do futebol brasileiro. É tudo uma questão de tempo, de deixá-lo amadurecer sozinho. O bom é que ele é um menino interessado. Temos de deixá-lo à vontade para jogar", projetou.