Dorival diz que Brenner será titular no São Paulo contra o Novorizontino

O técnico Dorival Junior, do São Paulo, pretende escalar o garoto Brenner, principal aposta do time tricolor para 2018, como titular na partida contra o Novorizontino, sábado, pela 2ª rodada do Campeonato Paulista. O jovem de 18 anos revelado em Cotia subiu para o time principal no ano passado e agradou quando teve oportunidades na equipe de Dorival.

+ Sem entrosamento, São Paulo perde para o São Bento na estreia do Paulistão

Na quarta, quando o treinador escalou um time alternativo para começar jogando contra o São Bento, Brenner entrou na segunda etapa do duelo que terminou com derrota para os paulistanos por 2 a 0 em Sorocaba.

Com Brenner titular, Diego Souza, já à disposição para estrear, não jogará. Ele, Anderson Martins e Cueva, que começaram a pré-temporada depois do restante dos atletas do São Paulo, não serão relacionados para a partida.