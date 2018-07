Dorival quer fazer testes na reta final do Flamengo A passeio no Campeonato Brasileiro, o Flamengo pode fazer bom uso dos dois clássicos cariocas que tem pela frente para fechar a competição. Vasco, sábado, e Botafogo, dia 2, também não têm mais ambições no torneio, o que pode provocar partidas sem atrativos. Mas o técnico Dorival Júnior quer motivação de seus jogadores. Segundo ele, avaliações importantes serão feitas nessas partidas.