Dorival quer São Paulo com pontaria calibrada para o duelo contra Atlético-MG

Lutando para se afastar do rebaixamento no Brasileirão, o São Paulo quer chegar à quinta partida seguida sem derrota na próxima quarta-feira, contra o Atlético-MG e, para isso, sabe que terá de ter um ataque efetivo. Neste domingo, o técnico Dorival Junior comandou um treino de finalizações.

+São Paulo mira quinto jogo de invencibilidade no Brasileirão

As atividades com portões fechados começaram com um trabalho de chute ao gol, de curta, média e longa distância. Na sequência, o treinador fez atividades táticas com todo o elenco, em campo reduzido e dedicou parte do tempo ao treinamento de jogadas ofensivas contra linhas de defesa.

Entre os desafios de Dorival nesta preparação para o duelo de quarta é definir o substituto do peruano Cueva, que joga as Eliminatórias com sua seleção e não deve viajar a Belo Horizonte. Gomez é o favorito para a posição, mas Jucilei, Shaylon e Thomaz ainda brigam pela vaga.

Na zaga, o técnico trabalha com a possibilidade de que Rodrigo Caio também fique fora da partida contra os mineiros, além de Arboleda, que também joga as Eliminatórias. Convocado tardiamente para o jogo da seleção brasileira contra o Chile, na terça, Rodrigo Caio ainda não está garantido na partida em Belo Horizonte. Por isso, Dorival estuda suas opções para formar uma dupla de zaga alternativa. Bruno Alvez deve ser titular. Aderllan e Lugano miram a eventual vaga do zagueiro brasileiro.

Com 31 pontos, o São Paulo está fora da zona de rebaixamento, na 14ª posição na tabela do Brasileiro, mas tem apenas um ponto a mais que Sport e Avaí, que abrem a zona da degola. Se vencer o Atlético, pode chegar à zona de classificação para a Copa Sul-Americana.