Dorival quer São Paulo mais atento a posicionamento no clássico

O técnico Dorival Junior aposta na correção de erros de posicionamento como estratégia para surpreender o Palmeiras e enfim conquistar a primeira vitória do São Paulo no Allianz Parque. O treinador quer os atletas mais atentos para enfrentar a equipe alviverde, que apesar de estar pressionada sem vencer há quatro jogos no Estadual, ainda é líder.

Após das duas vitórias seguidas, sobre o CRB e Linense, a comissão técnica tricolor ainda avalia que o time desperdiça muitas jogadas próximas da área, além de exagerar nas bolas recuadas por erros e falta de criatividade no meio-campo.

A preocupação ficou evidente no treino de terça no CT da Barra Funda, em que o treinador reuniu seus titulares para uma longa conversa de quase 30 minutos após posicioná-los em campo. Não houve movimentação em campo, apenas diálogo, pedidos de atenção e foco para a partida na casa do rival.

A principal novidade do São Paulo para o duelo no Allianz deve ser a entrada de Edimar na lateral-esquerda, no lugar de Reinaldo, lesionado. Com isso, a provável escalação do time tem Jean; Militão, Rodrigo Caio, Arboleda e Edimar; Petros, Hudson, Valdívia, Cueva e Marcos Guilherme; Brenner.