Dorival quer ver Santos pronto para conquistar títulos

Sensação da primeira fase do Campeonato Paulista, o Santos inicia uma nova etapa no domingo, com o clássico contra o São Paulo, pelas semifinais do estadual, no Morumbi. Para o técnico Dorival Júnior, o momento é de mostrar que o time tem condições de ser campeão.

"O Santos tem que se preparar para conquistar. E que depois mostre que está pronto para uma sequência de conquistas para se firmar como um time vencedor e não apenas como campeão uma vez", afirmou, em entrevista à TV Bandeirantes, acreditando que o time da Baixada pode até se consagrar com vários títulos.

Dorival voltou a apostar que os dois confrontos entre Santos e São Paulo serão emocionantes e imprevisíveis. "Serão grandes jogos pela experiência do São Paulo e o momento dos dois times", analisou.

O treinador também se negou a apontar o vencedor do confronto entre Santos e São Paulo como principal favorito ao título do Paulistão. "Não é final antecipada. O Santo André foi muito regular, com um time de velocidade e pode surpreender. O Prudente vem numa crescente, com sete vitórias em sete jogos", disse.