Dorival reclama de clássico às 11h. 'Ruim para o espetáculo'

O técnico Dorival Junior reclamou nesta sexta-feira do horário do clássico de domingo entre Santos e Corinthians. A partida, válida pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro, seria disputada às 16h, no Itaquerão, mas a CBF mudou para 11h.

"É ruim para os dois times e para o espetáculo. Esperamos um tempo nublado para que possamos jogar bem", disse o treinador.

A previsão é que na hora do jogo a temperatura será superior a 30ºC. "Altera muito o metabolismo. Já vi vários jogadores passando mal, não é uma situação fácil", reclamou Dorival.

O Santos está em ascensão no Campeonato Brasileiro e ocupa a sétima colocação, com 40 pontos. Uma vitória no domingo e tropeços de São Paulo, Flamengo e Palmeiras podem levar o time ao G-4.

"O Santos resgatou o respeito, alcançou um equilíbrio e joga um futebol de alto nível. Não sei se é o melhor, mas estou muito satisfeito", disse Dorival.

O treinador deve escalar o time para o clássico com: Vanderlei, Victor Ferraz, David Braz, Gustavo Henrique e Zeca; Thiago Maia, Renato e Lucas Lima; Gabriel, Ricardo Oliveira e Marquinhos Gabriel.