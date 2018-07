Dorival reconhece atuação ruim do Santos contra Guarani

O técnico Dorival Júnior reconheceu que o Santos teve atuação apagada no triunfo por 3 a 1 sobre o Guarani, na noite de quarta-feira, na Vila Belmiro. Ele, porém, exaltou o desempenho da equipe campineira e culpou o cansaço pelas dificuldades enfrentadas pelo time.

"Estivemos longe do que estamos acostumados a apresentar, mas isso se deve a grande partida do Guarani. É difícil jogar tantas partidas seguidas e ter pouco tempo para recuperação, não só física, mas também mental. Mas mesmo assim conseguimos o resultado positivo", afirmou.

Dorival destacou a superação e a luta do Santos para derrotar o Guarani. "Tivemos muitas dificuldades, principalmente pela postura do time do Guarani e a forte marcação imposta por eles. A superação foi o maior ponto para conseguirmos o resultado", disse.

O triunfo sobre o Guarani deixou o Santos em segundo lugar no Campeonato Brasileiro, com oito pontos. A equipe volta a jogar no domingo, quando duelará com o líder Corinthians no Estádio do Pacaembu.