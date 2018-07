Dorival relaciona Ricardo Oliveira e Jean Mota no Santos

Sem maiores surpresas, o técnico Dorival Júnior divulgou nesta sexta-feira a lista de jogadores relacionados do Santos para o jogo contra o Botafogo, na Vila Belmiro. O treinador confirmou o retorno de Ricardo Oliveira ao time e incluiu também Jean Mota na relação de convocados.

Dorival aposta no retorno do atacante para encerrar a sequência de três jogos sem vitória da equipe, que já enfrenta cobranças da torcida e está fora da zona de classificação para a próxima fase do Campeonato Paulista. Ricardo Oliveira voltará ao time após ser poupado na rodada passada, na terça, no empate sem gols com o Ituano.

A ausência do atacante foi planejada pela comissão técnica, em razão das dificuldades enfrentadas pelo jogador na pré-temporada. Durante o período, ele contraiu caxumba. O atacante aproveitou a semana sem jogar para aprimorar a parte física.

Outro reforço para Dorival Júnior é a volta do meia Jean Mota. Recuperado de uma pancada no joelho esquerdo, ele está à disposição do treinador após ser liberado pelo departamento médico. O zagueiro Cleber Reis também retornou à lista de relacionados, depois de cumprir suspensão na terça.

Por outro lado, o técnico segue desfalcado de importantes jogadores, como o volante Renato, o meia Lucas Lima, o goleiro Vanderlei e o meia Léo Cittadini. A baixa mais sentida pelo time é Lucas Lima, que deve ser substituído por Bruno Henrique neste sábado. Assim, Vitor Bueno será deslocado para atuar como meia.

Confira a lista de jogadores relacionados pelo técnico Dorival Júnior:

Goleiros: João Paulo e Vladimir;

Zagueiros: Cleber Reis, David Braz e Lucas Veríssimo;

Laterais: Matheus Ribeiro, Victor Ferraz e Zeca;

Meio-campistas: Jean Mota, Leandro Donizete, Rafael Longuine, Thiago Maia, Vitor Bueno e Yuri;

Atacantes: Arthur Gomes, Bruno Henrique, Jonathan Copete, Kayke, Ricardo Oliveira, Rodrigão e Thiago Ribeiro.