Dorival relaciona São Paulo com jovens da base e volta de Arboleda em Curitiba

O técnico do São Paulo, Dorival Júnior, contará com a volta do zagueiro Arboleda e o reforço de quatro jovens revelados nas categorias de base do clube na lista de relacionados para enfrentar o Coritiba, neste domingo, às 17 horas, no estádio Couto Pereira, em Curitiba, pela 37.ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O defensor equatoriano retorna após cumprir suspensão automática por ter recebido o terceiro cartão amarelo no empate em 0 a 0 com o Botafogo no domingo passado, em duelo válido pela rodada anterior do Nacional, no Pacaembu.

Mas a delegação são-paulina terá quatro atletas do centro de formação do clube em Cotia, na região metropolitana de São Paulo, que receberam a primeira oportunidade de integrar a equipe principal: o atacante Bissoli, de 19 anos, os meias Gabriel, Igor Gomes, ambos de 18, além do volante Liziero, também de 19 anos.

Por outro lado, o treinador precisará saber lidar com desfalques para superar o time alviverde curitibano e buscar uma posição melhor no Brasileirão, ainda visando ao menos uma vaga na próxima edição da Copa Sul-Americana.

Dorival não poderá escalar o meio-campista Hernanes, o atacante Lucas Pratto (ambos com um leve estiramento na coxa direita), o meia Lucas Fernandes (lesão no músculo posterior da coxa esquerda) e o volante Petros (suspenso). Além deles, Morato, Wellington Nem, Bruno, Jonatan Gomez, Marcinho e Maicosuel seguem no departamento médico.

Para o lugar de Hernanes e Pratto, Dorival deverá escalar Araruna e Brenner, respectivamente. Assim, o São Paulo deverá entrar em campo com: Sidão; Éder Militão, Arboleda, Rodrigo Caio e Edimar; Jucilei, Araruna e Shaylon; Cueva, Marcos Guilherme e Brenner.

Confira a lista com os atletas relacionados:

Goleiros: Denis e Sidão;

Laterais: Edimar, Buffarini e Júnior Tavares;

Zagueiros: Rodrigo Caio, Arboleda, Lugano, Aderllan e Bruno Alves;

Volantes: Éder Militão, Jucilei, Araruna e Liziero;

Meias: Cueva, Shaylon, Thomaz, Gabriel e Igor Gomes;

Atacantes: Brenner, Marcos Guilherme, Paulo Boia e Bissoli.