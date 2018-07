Dorival repete escalação no treino e confirma São Paulo com Edimar e Gilberto

O técnico Dorival Júnior comandou neste sábado o último treino antes da partida contra o Avaí, domingo, fora de casa, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro, e confirmou o time titular do São Paulo ao repetir a escalação do trabalho de sexta-feira.

Para o importante duelo, que reúne duas equipes lutando para se afastar da zona de rebaixamento, Dorival não terá os atacantes Lucas Pratto e Marcinho, suspensos. Edimar e Gilberto também tinham ficado de fora de algumas atividades durante a semana, mas treinaram normalmente neste sábado e estão confirmados.

Assim, o próprio Gilberto vai ocupar a vaga de Pratto, enquanto Cueva retorna no lugar de Marcinho - o peruano estava suspenso na última partida. Dorival também já havia sinalizado duas novidades, que foram confirmadas neste sábado: Jucilei volta a ser titular, no lugar de Éder Militão, e Sidão ganha o posto de Renan Ribeiro.

O treino deste sábado contou com um trabalho tático disputado em campo reduzido, além de uma atividade para aprimorar faltas e escanteios. Recuperado de contusão, Lucas Fernandes participou normalmente e foi relacionado, enquanto Júnior Tavares ficou de fora por conta de uma lombalgia. Com 22 pontos, o time paulista ocupa a 16ª posição e terá pela frente um adversário que está em 18º, com um ponto a menos.

O São Paulo deve entrar em campo neste domingo com: Sidão; Buffarini, Arboleda, Rodrigo Caio e Edimar; Petros, Jucilei e Hernanes; Cueva, Marcos Guilherme e Gilberto.

Confira a lista de jogadores relacionados no São Paulo:

Goleiros: Renan Ribeiro e Sidão.

Laterais: Buffarini e Edimar.

Zagueiros: Aderllan, Arboleda, Lugano e Rodrigo Caio.

Volantes: Éder Militão, Jucilei e Petros.

Meias: Cueva, Hernanes, Gomez, Lucas Fernandes, Maicosuel, Shaylon e Thomaz.

Atacantes: Brenner, Denilson, Gilberto, Marcos Guilherme e Pedro Bortoluzo.