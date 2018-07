Dorival repete time do Fla e confirma volta de Ramon O técnico Dorival Júnior comandou na manhã desta sexta-feira, no CT George Helal, em Vargem Grande, um coletivo visando o jogo deste domingo, contra o Palmeiras, às 17 horas, em Volta Redonda (RJ), pela antepenúltima rodada do Campeonato Brasileiro. Na atividade, o treinador repetiu a mesma escalação do time que bateu o Náutico por 1 a 0, no último domingo, em Recife, com a exceção da entrada do lateral-esquerdo Ramon, que volta depois de cumprir suspensão.