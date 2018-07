Dorival ressalta importância da vaga na Sul-Americana

"Temos que ter a consciência de que o jogo tem uma importância muito grande para nós, até para uma possibilidade de classificação à Sul-Americana. Então, vamos buscar com muita força essa vaga, o que, em termos, pode apagar um pouco daquilo que deixamos a desejar dentro da própria competição. Acho que é um momento importante e que requer um esforço um pouco maior de todos nós para que possamos confirmar essa vaga, o que seria menos mal nesse momento", declarou Dorival Júnior.

Outro a destacar a possibilidade de garantir a vaga na competição continental foi o goleiro Renan Ribeiro, um dos titulares do Atlético-MG. Recuperado de uma lesão na região lombar, ele volta à equipe diante do São Paulo, após ser substituído no intervalo da partida diante do Goiás, no último domingo.

"Temos esse jogo importante contra o São Paulo e precisamos buscar os três pontos para trazer a classificação para Sul-Americana. Aí, vamos descansar nas férias para vir com tudo para o ano de 2011", afirmou Renan Ribeiro, lembrando que o Atlético-MG ocupa a 13ª posição no Brasileirão, com 45 pontos somados.