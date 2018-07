Dorival revela alívio com fim de jejum no Atlético-MG

"Acho que, hoje (domingo), a equipe voltou a uma normalidade e espero que mantenha essa postura porque isso será fundamental para que façamos uma boa campanha. Vimos a equipe do Atlético da forma que era até o momento desses apagões que aconteceram", afirmou comandante, se referindo às últimas três derrotas.

Dorival Júnior, porém, garantiu não ter ficado iludido com a vitória sobre o América-MG e cobrou evolução do time nas próximas partidas. "Era necessário, o quanto antes, um resultado positivo para que a equipe voltasse a buscar um equilíbrio, mas não estou relaxado não, temos que melhorar muito ainda. O Atlético tem que buscar um crescimento dentro da competição, continuar evoluindo em todos os sentidos e, principalmente, voltar a ter essa disposição que a equipe apresentou", acrescentou.

Já o atacante Jônatas Obina comemorou, no último domingo, o seu primeiro gol com a camisa atleticana, no jogo em que fez a sua estreia como titular. "Tenho que agradecer ao Dorival, que me deu essa confiança e, felizmente, pude acertar um bom chute, fazer o gol e, junto com meus companheiros, conseguir essa vitória. Hoje (domingo), vimos a força do nosso grupo e agora é trabalhar para poder vencer cada dia mais", ressaltou o jogador.

Autor do segundo gol do Atlético diante do América, após receber passe de Jônatas Obina, o atacante Neto Berola também aposta na evolução da equipe nos próximos confrontos. "Recebi um ótimo passe do Jônatas Obina, que jogou muito bem hoje (domingo), e tive a felicidade de concluir bem e fazer o gol. Agora é manter essa pegada e trabalhar porque temos um jogo ainda mais importante na próxima rodada", disse o atleta, lembrando do duelo contra o Santos, sábado, às 21 horas, na Vila Belmiro.