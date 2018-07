Dorival revela dúvida no meio-de-campo do Flamengo O técnico Dorival Júnior revelou nesta quarta-feira que está em dúvida para escalar o Flamengo no clássico contra o Vasco, nesta quinta-feira, no Engenhão, pela quarta rodada da Taça Guanabara - o primeiro turno do Campeonato Carioca. O treinador explicou que Cáceres, Ibson, Elias e Cleber Santana disputam três vagas no meio-de-campo. Já o trio ofensivo está definido e será formado por Rafinha, Nixon e Hernane.