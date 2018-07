Dorival revela preocupação com maratona no Inter

Disputando simultaneamente o Campeonato Gaúcho e a Libertadores, o time já realizou dez jogos neste ano. Sem tempo para descanso, o time volta a entrar em campo no próximo sábado, novamente no Beira-Rio, contra o Pelotas, em partida válida pela última rodada do primeiro turno do estadual.

"O time está jogando de forma solidária, com a marcação começando a partir dos atacantes. Isso tem sido um diferencial, esta entrega dos jogadores. Mas precisamos achar tempo para treinar, pois até agora é jogo em cima de jogo", observou o técnico Dorival Júnior.

Apesar da classificação antecipada, o atacante Leandro Damião garantiu que o Internacional vai encarar o Pelotas com seriedade para garantir o primeiro lugar do Grupo 1. "Vitória mais do que importante, agora é buscar o primeiro lugar do grupo na última partida", disse o atacante Leandro Damião.

Até por isso, Dorival não vai poupar nenhum titular no próximo fim de semana. "Vamos entrar com força máxima no próximo sábado. Vamos continuar buscando a evolução dentro do time", projetou o presidente Giovanni Luigi.

Ao exaltar a vitória sobre o Cruzeiro, Oscar lembrou que o adversário estava invicto no Campeonato Gaúcho. Ele ressaltou que o time também havia quebrado a invencibilidade do Caxias na partida anterior. "Pegamos duas equipes que não tinham perdido e vencemos as duas. Foi super importante", comemorou Oscar.