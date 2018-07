Dorival saca André, e confirma Mancha no meio-campo

Dorival Júnior nem deu margem a especulações. Durante todo o treino técnico desta sexta-feira, o treinador manteve Rodrigo Mancha no time titular e deixou o atacante André entre os reservas. Depois, confirmou ter decidido reforçar a marcação no meio-de-campo para não correr o risco de voltar a ser surpreendido pelo Santo André, na final do Paulistão, domingo, no Pacaembu.

"A necessidade [de escalar um segundo volante de marcação] de momento é grande. Tínhamos que sacrificar alguém e a primeira opção foi essa", explicou Dorival Júnior, que voltou a lamentar a ausência de Wesley, suspenso. Ele ainda admitiu a possibilidade de levar Giovanni para o banco de reservas para ser homenageado se o Santos conquistar o seu 18.º título do Campeonato Paulista.

Com a entrada de Rodrigo Mancha, Arouca vai jogar mais solto e com maior liberdade para chegar ao ataque, fazendo a função que normalmente vinha sendo de Wesley. O time que começará jogando no domingo terá Felipe; Pará, Edu Dracena, Durval e Léo; Rodrigo Mancha, Arouca, Marquinhos e Paulo Henrique Ganso; Robinho e Neymar.

O treinador santista voltou a demonstrar respeito pelo Santo André, destacando a qualidade de vários jogadores do adversário, como Gil, Rodriguinho e Alexandre. Ele também insistiu que apesar de o seu time pode ser campeão mesmo se perder por 1 a 0, o título continua em aberto.

"Qualquer detalhe pode acabar complicando. Como disse na semana passada e acabou se confirmando, vamos ter um jogo muito difícil e o caminho continua aberto. Para sermos campeão, temos que consolidar a vantagem", afirmou.

NEYMAR

O atacante começou o treino desta sexta usando os óculos especiais para atletas, mas minutos depois os colocou na testa. Ainda não está decidido se ele vai usar o acessório durante o jogo. "São os dois médicos do Santos que vão responder no domingo se Neymar vai precisar usar os óculos no jogo ou não", explicou Dorival Júnior.