Dorival sai em defesa de argentinos e afirma que eles são exemplares

O técnico do Palmeiras, Dorival Junior, saiu novamente em defesa dos jogadores argentinos do elenco nesta sexta-feira. Mais uma vez o comandante negou que exista dentro do clube uma rixa entre os jogadores de diferentes nacionalidades e ainda afirmou que os brasileiros deveriam ter o mesmo nível de comprometimento que os argentinos.

Quando o técnico chegou ao clube, o Palmeiras contava com quatro jogadores argentinos (Allione, Tobio, Mouche e Cristaldo) que vieram por indicação do ex-treinador, Ricardo Gareca. Dorival reiterou que deve dar chances aos atletas e ainda os elogiou. "Quem dera se os brasileiros seguissem a mesma linha de conduta dos argentinos. Eles são muito profissionais", comentou.

Dorival contou que o ambiente dentro do Palmeiras é excelente e disse que os argentinos são pessoas agradáveis. "É normal que exista um período de adaptação. Aos poucos eles vão ter mais espaço", afirmou. No último jogo do time, por exemplo, o gol da vitória sobre o Criciúma foi marcado pelo argentino Cristaldo.

Além do apoio aos argentinos, o técnico destacou que também torce por Wesley. O volante, com quem trabalhou no Santos, em 2010, está no fim do contrato e enquanto negocia a renovação, é especulado como possível reforço do São Paulo. "Já até tentei levá-lo para outras equipes que fui. Ele será um jogador importante para nossa reestruturação e espero que fique", comentou.