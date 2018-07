Dorival tem quatro desfalques para montar o Inter

"Ainda não tem nada decidido sobre substituições. Agora vamos começar a pensar de forma mais direta na equipe para o final de semana", explicou o treinador, que concedeu entrevista coletiva nesta terça-feira. Apesar da derrota em casa para o Fluminense, no domingo passado, Dorival ainda acredita na classificação à Libertadores. "Vamos buscar até o último instante este objetivo. Confio no rendimento da equipe, no que ela vinha apresentando nos últimos jogos. Garanto que teremos uma equipe vibrante e ligada contra o Cruzeiro."

Outro que falou nesta terça-feira no Internacional foi o zagueiro Juan. Expulso da partida contra o Flu por reclamação, o defensor pediu desculpas. "Foi infelicidade da minha parte. Reconheço publicamente isso. Peço desculpa aos torcedores pela maneira como agi. Também me desculpo com os companheiros e dirigentes. Estava de cabeça quente", disse o jovem campeão do mundo com a seleção brasileira sub-20. "O jogo estava quente. Reclamei pela marcação da falta e acabei sendo expulso. Mas não chamei o árbitro de ladrão (como foi relatado na súmula) nenhuma vez", defendeu-se.