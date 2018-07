Dorival tem todo elenco à disposição na reta final Se durante boa parte do Brasileirão as lesões foram problema para o Internacional, nesta reta final, quando as contusões por desgaste tendiam a aumentar, o departamento médico do clube está vazio. Na reapresentação da equipe, nesta terça-feira, após a vitória sobre o Botafogo no fim de semana, o elenco estava completo. A tendência é que se mantenha assim até o jogo contra o Flamengo, domingo, no Beira-Rio.