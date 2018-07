Dorival tenta tapar os buracos da defesa do Palmeiras

‘Defesa que ninguém passa’ virou apenas uma frase no hino do Palmeiras. O time alviverde é o mais vazado do Brasileiro, com 53 gols sofridos em 36 rodadas, e, para piorar a situação, terá problemas no setor diante do Coritiba, amanhã, no Couto Pereira. O técnico Dorival Júnior terá de quebrar ainda mais a cabeça para montar um esquema tático que não faça a defesa continuar uma peneira.

Diante dos paranaenses, que somam 38 pontos, um a menos do que o Palmeiras, Dorival não poderá contar com o argentino Tobio, que sente dores musculares. Victorino e Lúcio aparecem como as opções, mas não inspiram tanta confiança no treinador – não por acaso o zagueiro argentino se tornou titular absoluto ao lado do jovem Nathan.

O jeito será apostar em Lúcio, que desfalcou o time nas últimas quatro rodadas por sentir uma tendinite no joelho direito e parece recuperado justamente quando tem a oportunidade de voltar a jogar.

Outro problema para o treinador administrar é a ausência de Marcelo Oliveira, que muitas vezes atuava como um terceiro zagueiro, fechando mais o meio da defesa. Sem ele, o treinador pode apostar em Renato, Washington ou Bruninho, que, assim como Victorino e Lúcio, também não parecem convencer Dorival, tendo em vista que são pouco aproveitados nas partidas.

Para encarar o Coritiba, a tendência é que o treinador mude a formação e a postura da equipe. Após a derrota por 2 a 0 para o Sport, na última quarta-feira, Dorival disse que deve buscar uma equipe mais equilibrada e, consequentemente, mais segura na parte defensiva.

A tendência é que ele escale um time mais forte na marcação no meio e tente jogar em cima dos erros do adversário, que está em uma situação ainda mais delicada que o Palmeiras. No meio, Felipe Menezes, titular nos últimos dois jogos, pode perder espaço para Mazinho ou Allione, que são mais rápidos e podem jogar no contra-ataque.

VALDIVIA CORRE CONTRA O TEMPO

Para muitos torcedores, o chileno é o único que pode salvar o time de uma possível queda. Aos que o consideram um salvador da pátria, a notícia não é nada animadora. O meia não viajou com os companheiros para Curitiba e ficou em São Paulo fazendo tratamento com o fisioterapeuta contratado pelo clube para ajudá-lo, o cubano José Amador. A esperança é que ele consiga se recuperar de um edema na coxa esquerda e vá para a capital paranaense.

Entre os atletas e a comissão técnica, o clima não é de muita confiança. Eles acreditam que dificilmente Valdivia consiga se recuperar. Nesta sexta-feira, os jogadores já viajaram para Curitiba e treinaram no CT do Atlético-PR, local onde também treinarão hoje. Ambas as atividades, sem a presença da imprensa.