Dorival testa Adryan, Mattheus e Nixon no Flamengo

O trabalho desta quinta serviu de preparação para o clássico deste sábado, às 19h30, no Engenhão, onde o Flamengo tentará ao menos de encerrar de forma digna este Brasileirão, no qual não tem mais objetivos a buscar, assim como os botafoguenses.

Outra novidade do coletivo foi a entrada de Wellington Bruno desde o início no lugar de Cleber Santana no meio-campo. Neste setor, Dorival Júnior ainda testou Cáceres no lugar de Ibson, Mattheus na vaga de Renato e substituiu Wellington Bruno por Renato no decorrer do treino. Nixon, por sua vez, entrou no ataque substituindo Hernane ao longo do coletivo.

O lateral-direito Léo Moura, que voltou a sentir dores na panturrilha esquerda, acabou ficando fora do coletivo desta quinta-feira, sendo que a lateral esquerda foi ocupada por Wellington Silva.