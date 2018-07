Dorival testa Longuine na vaga de Lucas Lima no Santos O técnico Dorival Júnior fez nesta quarta-feira um esboço do time do Santos que pretende mandar a campo no sábado para enfrentar o Água Santa, no Pacaembu, pelo Paulistão. Ele fez testes no meio-campo e indicou que Rafael Longuine é o favorito para assumir o lugar do suspenso Lucas Lima no fim de semana.