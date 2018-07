Dorival testa Mancini no ataque do Atlético-MG Insatisfeito com as últimas atuações do Atlético Mineiro, o técnico Dorival Júnior testou o meia Mancini no ataque do time no treino desta sexta-feira, visando a partida contra a Caldense, domingo, pelo Estadual. Na quarta, o Atlético empatou sem gols com o Prudente e foi eliminado da Copa do Brasil. Uma vitória simples classificaria os mineiros.