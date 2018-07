Dorival testa opções para vaga de Militão em reapresentação do São Paulo

Araruna e Buffarini foram alternados na lateral-direita no treino de reapresentação do São Paulo, nesta segunda-feira, no CT da Barra Funda. A tendência é que um deles seja o escolhido para substituir Militão, que foi expulso no último domingo, no empate por 1 a 1 com o Vasco e, por isso, desfalcará o time diante do Grêmio, na quarta, em Porto Alegre. Aderllan também é opção.

+ São Paulo mira goleiro do Bahia para a próxima temporada

A atividade no gramado, nesta segunda, foi direcionada apenas para os reservas da equipe. Os titulares fizeram uma série de exercícios regenerativos para minimizar o desgaste muscular, no Reffis, atividades na piscina e e na fisiologia. Os reservas fizeram trabalhos técnicos, divididos em duas equipes.

A vaga de Militão não é a única dúvida para o time que vai encarar o Grêmio. Sem Cueva, que está concentrado com a seleção peruana para a repescagem das Eliminatórias da Copa, Dorival precisará escolher os substituto do meia para o duelo contra os gaúchos.

Contra a Chapecoense, optou por Shaylon. Diante do Vasco, colocou Maicosuel. A tendência é que o ex-Atlético-MG seja o escolhido, mas Lucas Fernandes, que entrou no segundo tempo nos dois últimos jogos, também tem chances de recuperar espaço no time. Cueva deve se reapresentar no São Paulo na quinta.