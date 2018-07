Dorival trabalha base do São Paulo enquanto aguarda reforços para 2018

As boas atuações de Brenner, Thomaz e Shaylon na vitória do São Paulo sobre o Coritiba deixaram a comissão técnica de Dorival Junior confiante para dar mais espaço a jovens atletas em 2018. Enquanto aguarda reforços para a próxima temporada, a tendência é que o treinador dê mais oportunidades a jogadores da base, como Paulo Boia e Bissoli (atacantes), Gabriel e Igor Gomes (meio-campistas) e Liziero (volante).

Ainda que o clube tenha poucas perspectivas de grandes investimentos em contratações para o ano que vem, Dorival pediu reforços de peso para "mudar o perfil" do São Paulo em 2018. "Jogadores do nível de Petros e Hernanes", explicou Dorival, que quer mesclar a experiência de atletas deste perfil com o talento das promessas da base tricolor.

"Cotia tem grandes talentos, e se o Dorival optar pela garotada tenho certeza de que será bom para o grupo", avalia o atacante Brenner, que fez sua estreia como titular diante dos paranaenses na vitória de domingo.

O São Paulo negocia com o Bahia a vinda do goleiro Jean, mas uma eventual transferência só deve acontecer depois do dia 9 de dezembro, data da eleição presidencial do clube de Salvador. Outro provável reforço do time tricolor é o lateral Reinaldo, que atua emprestado à Chapecoense até dezembro.

Por enquanto, o clube não anunciou oficialmente a contratação de nenhum jogador para a próxima temporada, nem a renovação de contrato de peças importantes do time do São Paulo, como Edimar e Jucilei, que têm contrato até dezembro. Apenas Morato, que se recupera de cirurgia, teve sua renovação oficializada até agora.