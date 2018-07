Dorival trata pré-Libertadores como 'risco' para o Inter

"É um período curto e nós termos já dois confrontos decisivos, perigosos, que vão exigir muito. Queira ou não, para um inicio de temporada é um risco muito grande. Tivemos 30 dias parados e isso compromete muito uma readaptação mais rápida dos atletas", explicou o treinador, com discurso pronto para o caso de eliminação.

Dorival Júnior, porém, disse acreditar que a vontade que o grupo tem de conquistar a Libertadores prevaleça sobre os problemas com a pré-temporada curta. "Espero que com o comprometimento que estamos sentindo do grupo isso seja amenizado e façamos todos os esforços para que essa diferença seja a mínima", comentou.

O treinador também comemorou a manutenção do elenco que foi quarto colocado no Brasileirão do ano passado. Saíram o zagueiro Juan e o meia Andrezinho, além de Lauro, Sorondo, Zé Roberto e Rodrigo, entre outros, que não faziam mais parte dos planos. Por outro lado, chegaram Dagoberto e Marcos Aurélio.

Dorival Júnior elogiou o início da trajetória do ex-são-paulino no Inter. "Eu gostaria de ver o Dagoberto jogando como ele tem iniciado os trabalhos, com muita participação. Ele é um jogador inteligente, percebe as jogadas com simplicidade, antecipa dando condições para que os jogadores possam estar servindo", afirmou o treinador. "É jogador de alto nível."