Dorival treina com três atacantes, mas faz mistério

Dorival Júnior resolveu fazer mistério no Santos. O técnico chegou a treinar com três atacantes no coletivo desta quinta-feira, mas mudou de ideia durante a atividade e voltou ao esquema 4-4-2, deixando somente Neymar e Robinho no ataque.

André, que iniciou o treino entre os titulares, deu espaço a Wesley no meio-campo, enquanto Pará foi escalado na lateral direita. O atacante foi um dos poucos jogadores da equipe principal a entrar em campo contra o Guarani, na quarta-feira, pela Copa do Brasil.

O treinador avisou que manterá a dúvida no time até pouco antes da hora da primeira partida da final do Paulistão, contra o Santo André, domingo, às 16 horas, no Pacaembu.

"André vinha sendo titular e saiu do time principalmente por causa de uma lesão [luxação no punho direito]. Ele mostrou que está em condições de voltar é tem possibilidade de ser escalado para o primeiro jogo contra o Santo André, como também podemos optar pela formação da partida contra o São Paulo", desconversou Dorival Júnior.

Além do coletivo, o treinador orientou a colocação dos jogadores de defesa nos levantamentos altos em cobranças de escanteios e faltas perto da área. Até Paulo Henrique Lima e André voltaram para marcar os zagueiros adversários. A última etapa do trabalho desta quinta foi o ensaio de Neymar e Robinho na cobrança de pênaltis.